Отруєння школярок на Київщині: стало відомо про стан врятованої дитини

У ліцеї, де все сталося, продовжують розслідувати обставини трагедії

У ліцеї, де все сталося, продовжують розслідувати обставини трагедії

Стан дівчинки з Боярки, яку лікарям вдалося врятувати після вживання 40 таблеток медпрепарату, покращився.

Як передає ТСН, сьогодні її вже перевели з відділення інтенсивної терапії в педіатричне, пише RegioNews.

У ліцеї, де все сталося, продовжують розслідувати обставини трагедії. Адміністрація гімназії, в якій загинула одна з учениць, не коментує подію поки триває слідство.

Навчальний процес не зупиняли, оскільки тут навчається близько 2 тис.учнів. Зараз з друзями дітей працюють психологи.

Слова дітей про нібито неблагополучну сім'ю дівчинки, яка померла, виявилися помилковими.

Як повідомлялося, на Київщині дві школярки отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла. Трагічний випадок стався 16 лютого в академічному ліцеї "Гармонія".

Згодом дитячий омбудсмен висловив підозру, що отруєння ліцеїсток у Боярці може бути пов'язано з небезпечними "іграми в інтернеті". Микола Кулеба закликав батьків поговорити з дітьми про небезпеку онлайн.