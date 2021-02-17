Отруєння школярок на Київщині: стало відомо про стан врятованої дитини
У ліцеї, де все сталося, продовжують розслідувати обставини трагедії
У ліцеї, де все сталося, продовжують розслідувати обставини трагедії
Стан дівчинки з Боярки, яку лікарям вдалося врятувати після вживання 40 таблеток медпрепарату, покращився.
Як передає ТСН, сьогодні її вже перевели з відділення інтенсивної терапії в педіатричне, пише RegioNews.
У ліцеї, де все сталося, продовжують розслідувати обставини трагедії. Адміністрація гімназії, в якій загинула одна з учениць, не коментує подію поки триває слідство.
Навчальний процес не зупиняли, оскільки тут навчається близько 2 тис.учнів. Зараз з друзями дітей працюють психологи.
Слова дітей про нібито неблагополучну сім'ю дівчинки, яка померла, виявилися помилковими.
Як повідомлялося, на Київщині дві школярки отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла. Трагічний випадок стався 16 лютого в академічному ліцеї "Гармонія".
Згодом дитячий омбудсмен висловив підозру, що отруєння ліцеїсток у Боярці може бути пов'язано з небезпечними "іграми в інтернеті". Микола Кулеба закликав батьків поговорити з дітьми про небезпеку онлайн.
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