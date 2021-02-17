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17 лютого 2021, 14:51 142

Отруєння школярок на Київщині: стало відомо про стан врятованої дитини

17 лютого 2021, 14:51 142
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У ліцеї, де все сталося, продовжують розслідувати обставини трагедії
У ліцеї, де все сталося, продовжують розслідувати обставини трагедії
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Стан дівчинки з Боярки, яку лікарям вдалося врятувати після вживання 40 таблеток медпрепарату, покращився.

Як передає ТСН, сьогодні її вже перевели з відділення інтенсивної терапії в педіатричне, пише RegioNews.

У ліцеї, де все сталося, продовжують розслідувати обставини трагедії. Адміністрація гімназії, в якій загинула одна з учениць, не коментує подію поки триває слідство.

Навчальний процес не зупиняли, оскільки тут навчається близько 2 тис.учнів. Зараз з друзями дітей працюють психологи.

Слова дітей про нібито неблагополучну сім'ю дівчинки, яка померла, виявилися помилковими.

Як повідомлялося, на Київщині дві школярки отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла. Трагічний випадок стався 16 лютого в академічному ліцеї "Гармонія".

Згодом дитячий омбудсмен висловив підозру, що отруєння ліцеїсток у Боярці може бути пов'язано з небезпечними "іграми в інтернеті". Микола Кулеба закликав батьків поговорити з дітьми про небезпеку онлайн.

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