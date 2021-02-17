Отруєння ліцеїсток у Боярці: відкрито провадження щодо доведення до самогубства

Провадження перебуває на особливому контролі Київської обласної прокуратури.

Провадження перебуває на особливому контролі Київської обласної прокуратури.

Фото з відкритих джерел

Через отруєння двох учениць сьомого класу ліцею у Боярці, що під Києвом, розпочато кримінальне провадження за фактом доведення дівчат до самогубства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури розпочали процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до самогубства неповнолітніх осіб (ч.3 ст.120 КК України), — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, "дві учениці сьомого класу однієї з гімназій Боярки побачили в одній із соцмереж відео із закликом випити 40 таблеток медичного препарату і вирішили спробувати”. На перерві дівчата придбали в аптеці "Дротаверин" і вжили кожна по 40 таблеток у приміщенні школи. Семикласниць у непритомному стані виявили учні старшої школи. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчини, стан її 12-річної подруги, за словами медиків, середньої тяжкості.

Попередньо, причиною смерті неповнолітньої є отруєння великою кількістю препарату "Дротаверин”, що призвело до зупинки серця, внаслідок різкого падіння артеріального тиску, - сказано у повідомленні.

Наразі розслідування триває.

Вказане провадження перебуває на особливому контролі Київської обласної прокуратури.

Як повідомлялося, на Київщині дві школярки отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла. Трагічний випадок стався 16 лютого в академічному ліцеї "Гармонія".

Того ж дня були встановлені причиниотруєння ліцеїсток у Боярці. Семикласниці вжили по 40 таблеток після відео з соцмережі.

Сьогодні стало відомо про стан врятованої дитини. У ліцеї, де все сталося, продовжують розслідувати обставини трагедії.