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18 лютого 2021, 15:31 6

У Раді утворили комісію щодо розслідування порушень прав дитини

18 лютого 2021, 15:31 6
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Рішення підтримали 352 народних депутати
Рішення підтримали 352 народних депутати
Фото: з відкритих джерел
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Під час голосування у Верховній Раді народні депутати підтримали утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування випадків та причин порушення прав дитини під час здійснення децентралізації повноважень з питань охорони дитинства, реформування системи закладів інституційного догляду та виховання, реалізації права дитини на сімейне виховання та усиновлення, розвитку соціальних послуг.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання.

Відповідне рішення підтримали 352 народних обранців. Відповідно до пояснювальної записки, на сьогодні питанням, яке викликало надзвичайний суспільний резонанс є децентралізація повноважень з питань захисту прав дитини, реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей, реалізація проєктів з модернізації соціальних послуг.

Відомо, що до складу Тимчасової слідчої комісії запропоновано обрати народних депутатів від "Слуги народу” Дмитра Соломчука, Тетяну Рябуху, Михайла Радуцького, Дмитра Микишу, Анну Колісник, Олену Вінтоняк та В’ячеслава Медяника, а також нардепа від "Голосу” Юлію Клименко та від ОПЗЖ Юрія Павленка.

Нагадаємо, правозахисники про затримання у Криму: без батьків залишилися ще 15 дітей.

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