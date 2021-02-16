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16 лютого 2021, 21:42 68

Отруєння ліцеїсток у Боярці: встановлені причини

16 лютого 2021, 21:42 68
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Семикласниці вжили по 40 таблеток після відео з соцмережі
Семикласниці вжили по 40 таблеток після відео з соцмережі
Фото з відкритих джерел
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За попередньою інформацією, у ліцеї у Боярці, що неподалік від Києва, дві семикласниці отруїлися медичним препаратом “Дротаверин”. Учениці придбали його в аптеці та вжили кожна по 40 таблеток.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Попередньо встановлено, що дві школярки із міста Боярка отруїлися медичним препаратом "Дротаверин". В одній із популярних соціальних мереж вони побачили відео із закликом спробувати медпрепарат. На перерві учениці придбали його в аптеці та вжили кожна по 40 таблеток в приміщені школи, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що дівчат у непритомному стані знайшли однокласниці, які забили на сполох.

Так, медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчини, її 12-річну подругу доправили до медичного закладу. Наразі життю дівчини нічого не загрожує.

Зазначається, що на місці події працюють слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції, кіберполіція та ювенальна превенція поліції Київщини. Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії, опитують свідків.

Окрім того, поліцейські встановили провізорів, які зізналися у тому, що продали лікарський препарат дітям.

Поліція Київської області встановлює обставини отруєння двох семикласниць - одна дівчина померла Попередньо...

Posted by МВС України on Tuesday, February 16, 2021

Враховуючи те, що препарат "Дротаверин" є аналогом препарату "НО-ШПА" та відпускається без рецепту, слідчі невідкладно направили листи до Держлікслужби України щодо законності продажу лікарських препаратів дітям та до Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації щодо попередження таких порушень у майбутньому, — інформує МВС.

Як повідомлялося, на Київщині дві школярки отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла. Трагічний випадок стався сьогодні, 16 лютого, в академічному ліцеї "Гармонія".

Згодом дитячий омбудсмен висловив підозру, що отруєння ліцеїсток у Боярці може бути пов'язано з небезпечними "іграми в інтернеті". Микола Кулеба закликав батьків поговорити з дітьми про небезпеку онлайн.

трагедія отруєння школа поліція МВС інтернет кіберзахист

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