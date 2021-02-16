Отруєння ліцеїсток у Боярці: встановлені причини
За попередньою інформацією, у ліцеї у Боярці, що неподалік від Києва, дві семикласниці отруїлися медичним препаратом “Дротаверин”. Учениці придбали його в аптеці та вжили кожна по 40 таблеток.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.
Попередньо встановлено, що дві школярки із міста Боярка отруїлися медичним препаратом "Дротаверин". В одній із популярних соціальних мереж вони побачили відео із закликом спробувати медпрепарат. На перерві учениці придбали його в аптеці та вжили кожна по 40 таблеток в приміщені школи, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що дівчат у непритомному стані знайшли однокласниці, які забили на сполох.
Так, медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчини, її 12-річну подругу доправили до медичного закладу. Наразі життю дівчини нічого не загрожує.
Зазначається, що на місці події працюють слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції, кіберполіція та ювенальна превенція поліції Київщини. Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії, опитують свідків.
Окрім того, поліцейські встановили провізорів, які зізналися у тому, що продали лікарський препарат дітям.
Поліція Київської області встановлює обставини отруєння двох семикласниць - одна дівчина померла Попередньо...Posted by МВС України on Tuesday, February 16, 2021
Враховуючи те, що препарат "Дротаверин" є аналогом препарату "НО-ШПА" та відпускається без рецепту, слідчі невідкладно направили листи до Держлікслужби України щодо законності продажу лікарських препаратів дітям та до Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації щодо попередження таких порушень у майбутньому, — інформує МВС.
Як повідомлялося, на Київщині дві школярки отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла. Трагічний випадок стався сьогодні, 16 лютого, в академічному ліцеї "Гармонія".
Згодом дитячий омбудсмен висловив підозру, що отруєння ліцеїсток у Боярці може бути пов'язано з небезпечними "іграми в інтернеті". Микола Кулеба закликав батьків поговорити з дітьми про небезпеку онлайн.