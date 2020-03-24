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24 березня 2020, 15:45 9

У Києві припиняють опалення шкіл та садочків

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24 березня 2020, 15:45 9
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У столиці з 25 березня буде припинено опалення в дитячих садочках та школах
Фото: flickr
У столиці з 25 березня буде припинено опалення в дитячих садочках та школах

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає RegioNews.

На думку влади, у зв’язку з запровадженням карантинних заходів, відпала потреба опалювати порожні приміщення.

Чиновник зазначив, що таким чином вдасться зменшити навантаження на бюджет, а заощаджені кошти перенаправлять на боротьбу з коронавірусом.

Він також нагадав, що через епідемію столиця втратила понад 1 мільярд гривень, тому влада шукає способи оптимізувати бюджет.

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Нагадаємо, станом на 24 березня в Україні вже 97 хворих на COVID-19.

МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.


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