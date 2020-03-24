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24 марта 2020, 15:45 5

В Киеве прекращают отопления школ и садиков

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24 марта 2020, 15:45 5
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В столице с 25 марта будет прекращено отопление в детских садах и школах
Фото: flickr
В столице с 25 марта будет прекращено отопление в детских садах и школах

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает RegioNews.

По мнению властей, в связи с введением карантинных мероприятий, отпала необходимость отапливать пустые помещения.

Чиновник отметил, что таким образом удастся уменьшить нагрузку на бюджет, а сэкономленные средства перенаправят на борьбу с коронавирусом.

Он также напомнил, что из-за эпидемии столица потеряла более 1 миллиарда гривен, поэтому власть ищет способы оптимизировать бюджет.

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Напомним, по состоянию на 24 марта в Украине уже 97 больных COVID-19.

Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.


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