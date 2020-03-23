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При в'їзді в Україну запровадять обов'язкове тестування на COVID-19
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23 березня 2020, 19:19 13

При в'їзді в Україну запровадять обов'язкове тестування на COVID-19

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23 березня 2020, 19:19 13
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Влада планує запровадити проходження тесту на виявлення коронавірусної інфекції всіма громадянами, які повертаються з-за кордону
Фото: flickr
Влада планує запровадити проходження тесту на виявлення коронавірусної інфекції всіма громадянами, які повертаються з-за кордону

Про це повідомив під час онлайн-брифінгу 23 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає RegioNews.

"Вже незабаром в’їзд громадян на територію України буде прив’язаний до проходження ними тесту на захворювання. Ми, з одного боку, маємо допомагати українським громадянам, але з іншого боку, ми не можемо допустити, лавиноподібного потрапляння на нашу територію додаткових джерел вірусу", - сказав він.

Кулеба зазначив, що українці, які перебувають за кордоном, мають право бути вдома, і Конституція України їм це гарантує.

"Єдине, що зараз Мінінфраструктури разом з МОЗ мають спільно забезпечити належний контроль по прибуттю цих громадян на територію України", - зазначив він.

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Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".

ДП "Укрспирт" тимчасово призупинило відвантаження спирту на експорт через підвищений попит на медичний спирт в Україні через поширення вірусу COVID-19.


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