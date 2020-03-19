Карантин у Житомирі: закриті ринки та ліміт на кількість людей у магазинах
Про це повідомляється на сайті міської ради Житомира, передає RegioNews.
З 19 березня у Житомирі припиняють роботу всі продуктові ринки.
Комунальне підприємство "Житомирводоканал" зобов'язали не здійснювати планові відключення водопостачання па період дії обмежувальних заходів.
Також у місті заборонили торгівлю продуктами харчування з відкритих вітрин без упаковок.
На території магазинів, банківських установ, аптек, поштових відділень чи іншого приміщення дозволена кількість осіб не більше однієї на 10 кв. м.
Зазначається, що заборони будуть діяти до 3 квітня.
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Нагадаємо, до Центру громадського здоров’я упродовж 17 березня надійшла 41 підозра на COVID-19.
Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
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