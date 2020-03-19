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19 марта 2020, 12:57 12

Карантин в Житомире: закрытые рынки и лимит на количество людей в магазинах

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19 марта 2020, 12:57 12
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В Житомире исполнительный комитет городского совета усилил карантинные меры борьбы с коронавирусом и ввел новые запреты
Фото: facebook
В Житомире исполнительный комитет городского совета усилил карантинные меры борьбы с коронавирусом и ввел новые запреты

Об этом сообщается на сайте городского совета Житомира, передает RegioNews.

С 19 марта в Житомире прекращают работу все продуктовые рынки.

Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" обязали не осуществлять плановые отключения водоснабжения па период действия ограничительных мер.

Также в городе запретили торговлю продуктами питания из открытых витрин без упаковок.

На территории магазинов, банковских учреждений, аптек, почтовых отделений или других помещений разрешенное количество людей не более одного на 10 кв. м.

Отмечается, что запреты будут действовать до 3 апреля.

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Напомним, в Центр общественного здоровья в течение 17 марта поступило 41 подозрение на COVID-19.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.


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