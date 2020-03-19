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19 березня 2020, 11:44 6

У Маріуполі почали дезінфікувати вулиці

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19 березня 2020, 11:44 6
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У Маріуполі Донецької області в зв'язку з проведенням карантинних заходів стартувала щоденна санітарна обробка вулиць
Фото: Маріупольська міськрада
У Маріуполі Донецької області в зв'язку з проведенням карантинних заходів стартувала щоденна санітарна обробка вулиць

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Маріупольської міськради.

У роботі задіяно одинадцять одиниць техніки комунальних підприємств Зеленого будівництва і "Комунальник".

Обробку планують проводити щодня з шостої години ранку, завдання на 19 березня - дезінфікувати 200 км основних доріг і 150 км тротуарів. Кожен день маршрути будуть коригувати.

Для обробки використовується дезрозчин на основі хлору. У міськраді стверджують, що розчин узгоджений з Державною санітарною службою.

"Він безпечний, як для людей, так і для тварин", - повідомили в міськраді.

Нагадаємо, що в Маріуполі також проходить щоденна санітарна обробка під'їздів житлових будинків спеціальним дезрозчином. Такі роботи ведуться у всіх районах міста.

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Нагадаємо, станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.


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