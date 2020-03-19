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19 березня 2020, 18:26 15

Повідомили про стан студента із Кропивницького, хворого на коронавірус

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19 березня 2020, 18:26 15
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18-річний юнак із Кропивницького, якого шпиталізували у Києві з інфекцією COVID-19, почувається задовільно
Фото:depositphotos
18-річний юнак із Кропивницького, якого шпиталізували у Києві з інфекцією COVID-19, почувається задовільно

Про це інформують RegioNews із посиланням на "Суспільне”.

‘‘У нього легка форма коронавірусної інфекції, продовжує симптоматичне лікування. Відомо, що він спілкувався тепер з уже померлою жінкою у Житомирській області. Захворів після того, як повернувся в Київ. Загроз для родичів на сьогоднішній день немає”, - прокоментувала ситуацію виконувачка обов’язків директора обласного лабораторного центру Надія Оперчук.

Додала, що зараз хворий знаходиться в Олександрівській лікарні міста Київ.

Як писали RegioNews раніше, у столиці один із хворих на коронавірус чоловіків, про якого повідомили 16 березня в МОЗ, - уродженець Кропивницького Кіровоградської області.


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