Повідомили про стан студента із Кропивницького, хворого на коронавірус
18-річний юнак із Кропивницького, якого шпиталізували у Києві з інфекцією COVID-19, почувається задовільно
18-річний юнак із Кропивницького, якого шпиталізували у Києві з інфекцією COVID-19, почувається задовільно
Про це інформують RegioNews із посиланням на "Суспільне”.
‘‘У нього легка форма коронавірусної інфекції, продовжує симптоматичне лікування. Відомо, що він спілкувався тепер з уже померлою жінкою у Житомирській області. Захворів після того, як повернувся в Київ. Загроз для родичів на сьогоднішній день немає”, - прокоментувала ситуацію виконувачка обов’язків директора обласного лабораторного центру Надія Оперчук.
Додала, що зараз хворий знаходиться в Олександрівській лікарні міста Київ.
Як писали RegioNews раніше, у столиці один із хворих на коронавірус чоловіків, про якого повідомили 16 березня в МОЗ, - уродженець Кропивницького Кіровоградської області.
В Києві ще один випадок зараження коронавірусом - МОЗ
19 березня 2020, 16:55Коронавірус: пенсіонери, що контактували із загиблою, захворіли та лікувалися самостійно
19 березня 2020, 15:58
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
19 березня 2020, 11:24Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
- 19:55 19 березня МВС отримає 70 млн грн на засоби захисту від коронавірусу
- 19:41 19 березня Державна фіскальна служба отримала тимчасового очільника
- 19:36 19 березня Ілон Маск запропонував виготовляти апарати ШВЛ на заводах Tesla
- 19:28 19 березня Коронавірус: Канада передасть Україні медобладнання та препарати
- 19:27 19 березня Посольство України повідомило дату евакуації українців з Латвії
- 19:13 19 березня "Європейська солідарність" розпустила свою організацію на Рівненщині
- 11:24 19 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
- 15:46 16 березня Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
- 12:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
Всі блоги »
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
"Слуги" проти ОПЗЖ або навіщо Вадиму Рабиновичу Одеса?
19 березня 2020, 12:40
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації