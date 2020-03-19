У Криму бояться, що коронавірус може потрапити через Керченський міст

Перевіряти на коронавірус всіх, хто в'їжджає в окупований Крим по Керченському мосту з Краснодарського краю наразі неможливо

Фото: РосЗМІ

Перевіряти на коронавірус всіх, хто в'їжджає в окупований Крим по Керченському мосту з Краснодарського краю наразі неможливо

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