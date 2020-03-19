У Криму бояться, що коронавірус може потрапити через Керченський міст
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на російські ЗМІ.
Голова анексованої республіки Сергій Аксьонов назвав Кримський міст "ахіллесовою п'ятою" в плані захисту від нової інфекції.
"Наша проблема з точки зору протиепідеміологічної ситуації - це Кримський міст, тому що якщо в аеропорту і на кордоні ми можемо організувати тотальну перевірку, то на мосту, наскільки я розумію, немає", - сказав він.
Керівник регіонального управління Росспоживнагляду Наталія Пеньковська уточнила, що при в'їзді на Кримський міст з боку Краснодарського краю перевіряють тільки автобуси. На російсько-українському кордоні на півночі Криму, закритій з 18 березня для в'їзду іноземців, всім дистанційно вимірюють температуру, у деяких беруть аналізи для лабораторного дослідження.
Зазначимо, що випадків коронавіруса в Криму не зафіксовано, але більше 130 людей під наглядом.
Крім того, в Росії вже майже 100 хворих коронавірусом, але введення карантину "поки не горить".
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