15:04  19 березня
Нардеп Шахов розповів, де підчепив коронавірус
18:32  19 березня
У вихідні в аптеках мають з'явитися медичні маски - Віктор Ляшко
15:25  19 березня
Коронавірус: безробітними можуть стати до 25 мільйонів осіб – МОП
UA | RU
UA | RU
19 березня 2020, 17:37 3

У Криму бояться, що коронавірус може потрапити через Керченський міст

Читайте также
на русском языке
19 березня 2020, 17:37 3
Читайте также на русском языке
Перевіряти на коронавірус всіх, хто в'їжджає в окупований Крим по Керченському мосту з Краснодарського краю наразі неможливо
Фото: РосЗМІ
Перевіряти на коронавірус всіх, хто в'їжджає в окупований Крим по Керченському мосту з Краснодарського краю наразі неможливо

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на російські ЗМІ.

Голова анексованої республіки Сергій Аксьонов назвав Кримський міст "ахіллесовою п'ятою" в плані захисту від нової інфекції.

"Наша проблема з точки зору протиепідеміологічної ситуації - це Кримський міст, тому що якщо в аеропорту і на кордоні ми можемо організувати тотальну перевірку, то на мосту, наскільки я розумію, немає", - сказав він.

Керівник регіонального управління Росспоживнагляду Наталія Пеньковська уточнила, що при в'їзді на Кримський міст з боку Краснодарського краю перевіряють тільки автобуси. На російсько-українському кордоні на півночі Криму, закритій з 18 березня для в'їзду іноземців, всім дистанційно вимірюють температуру, у деяких беруть аналізи для лабораторного дослідження.

Зазначимо, що випадків коронавіруса в Криму не зафіксовано, але більше 130 людей під наглядом.

Крім того, в Росії вже майже 100 хворих коронавірусом, але введення карантину "поки не горить".

Тим часом, Україна закрила КПВВ на адмінкордоні з Кримом.


коронавірус карантин міст
Карантин: 17 підприємств "Укроборонпрому" перевели у режим простою
19 березня 2020, 17:18
В Одесі люди з ножами і цеглою відстоювали право їхати в тролейбусі
19 березня 2020, 17:06
В Києві ще один випадок зараження коронавірусом - МОЗ
19 березня 2020, 16:55
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
19 березня 2020, 11:24
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Всі блоги »
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
"Слуги" проти ОПЗЖ або навіщо Вадиму Рабиновичу Одеса?
19 березня 2020, 12:40
Всі публікації »
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »