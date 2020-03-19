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19 марта 2020, 18:42 10

В Крыму ситуация в сотни раз сложнее – Чийгоз о коронавирусе

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19 марта 2020, 18:42 10
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В Крыму за последние два года вообще отсутствует такое понятие, как эффективная медицина
Фото: Facebook
В Крыму за последние два года вообще отсутствует такое понятие, как эффективная медицина

Такое мнение выразил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз во время эфира на "5 канале", передает RegioNews.

По мнению политика, власть Украины растеряна и не имеет системного видения как действовать во время эпидемии коронавируса. В то же время он заявил, что в Крыму ситуация намного сложнее.

"Я общался с Крымом. Если здесь мы как-то самоорганизовались и что-то делаем, то в Крыму ситуация в сотни раз сложнее. В Крыму за последние два года вообще отсутствует такое понятие, как эффективная медицина. Многие лекарства они покупали, когда приезжали к нам. И самое ужасное, что там ни на кого нет надежды. И мы не можем как-то вмешаться, чтобы помочь им, как власть, как общество", - отметил народный депутат.

Напомним, что в Крыму боятся, что коронавирус может попасть через Керченский мост.

Ранее сообщалось, что Кабмин смягчил порядок пересечения админграницы з Крымом, хотя накануне работу контрольных пунктов въезда-выезда на границе полностью приостановили.

Сейчас более 130 человек в Крыму под наблюдением из-за коронавируса.


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