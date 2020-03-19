В Крыму ситуация в сотни раз сложнее – Чийгоз о коронавирусе

В Крыму за последние два года вообще отсутствует такое понятие, как эффективная медицина

Фото: Facebook

В Крыму за последние два года вообще отсутствует такое понятие, как эффективная медицина

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