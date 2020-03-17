Понад 130 осіб в Криму під наглядом через коронавірус
Про це повідомляється на сайті управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю, передає RegioNews.
Відомство інформує, що станом на 16 березня під медичним наглядом залишаються 132 людини, їм проводяться лабораторні обстеження. Так, всіх "підозрюваних" спостерігають на дому.
Крім того, повідомляється, що за період моніторингу в інфекційні стаціонари АРК р. і Севастополя було госпіталізовано 23 людини з ознаками ГРВІ, в анамнезі яких встановлено факт перебування в країнах, де виявлені спалахи коронавіруса.
Раніше повідомлялося, що під час карантину президент Росії Володимир Путін завтра, 18 березня, відвідає окупований Крим.
Крім того, в Росії вже майже 100 хворих коронавірусом, але введення карантину "поки не горить".
Тим часом, Україна закрила КПВВ на кордоні з Кримом.
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