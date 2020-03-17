Понад 130 осіб в Криму під наглядом через коронавірус

У аннексированном Криму понад 130 осіб перебувають під наглядом у зв'язку з відвідуванням "коронавірусних" територій або контактів з потенційними носіями віруса

Фото: unsplash

У аннексированном Криму понад 130 осіб перебувають під наглядом у зв'язку з відвідуванням "коронавірусних" територій або контактів з потенційними носіями віруса

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