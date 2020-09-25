ВАКС продовжив обов`язки ексголові Кіровоградської ОДА Балоню

Слідство у справі отримання хабара колишнім очільником ОДА триває

Слідство у справі отримання хабара колишнім очільником ОДА триває

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Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк дії процесуальних обов’язків колишньому голові Кіровоградської ОДА до 21 жовтня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Так, підозрюваний надалі зобов’язаний: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за кожною вимогою; не відлучатися із Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із зазначеними в ухвалі особами, крім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду.

Нагадаємо, 25 червня, затримали голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

27 червня суд взяв під варту колишнього голову Кіровоградської ОДА Балоня та його спільника на 60 днів з правом внесення застави.

3 липня за екс-глави Кіровоградської ОДА Балоня внесли заставу. Також було внесено заставу за його підлеглого Сергія Шевченка. У той же день обидва підозрюваних вийшли із СІЗО, отримавши особисті зобов'язання.

Суд продовжив терміни розслідування у справі ексголови Кіровоградської ОДА Балоня до 26 листопада 2020 року.

ВАКС відмовив у зміні запобіжного заходу ексголові Кіровоградської ОДА Балоню.