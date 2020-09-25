Експрокурора ГПУ засудили за $10 тисяч хабара

Колишній прокурор за ці гроші хотів працевлаштуватися до НАБУ

Колишній прокурор за ці гроші хотів працевлаштуватися до НАБУ

Фото: НГП

Колишнього прокурора Генеральної прокуратури, який за 10 тисяч доларів хотів працевлаштуватися до Національного антикорупційного бюро України, засуджено до 2 років позбавлення волі.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook, інформує RegioNews.

25 вересня Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок у справі про обвинувачення колишнього прокурора Генеральної прокуратури в пропозиції 10 тис. доларів неправомірної вигоди членам конкурсної комісії Національного антикорупційного бюро України", - йдеться в повідомленні.

Гроші він пропонував за позитивне вирішення питання щодо працевлаштування на посаду керівника або заступника керівника підрозділу детективів НАБУ.

За результатом розгляду кримінального провадження колегія суддів ВАКС визнала експрокурора винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, дій з використанням службового становища).

Вироком суду обвинуваченого засуджено до 2 років позбавлення волі.

КОЛИШНЬОГО ПРОКУРОРА ГПУ ЗАСУДЖЕНО ДО 2 РОКІВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 25 вересня 2020 року за участі прокурора #САП Вищий... Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Нагадаємо, керівника Тернопільської ДПІ затримали на вимаганні $40 тисяч .