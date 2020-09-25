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25 сентября 2020, 14:23 6

ВАКС продолжил обязанности экс-главе Кировоградской ОГА Балоню

25 сентября 2020, 14:23 6
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Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд продлил до 21 октября срок действия процессуальных обязанностей бывшему главе Кировоградской ОГА Андрей Балоню.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу ВАКС.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил срок действия процессуальных обязанностей бывшему главе Кировоградской ОГА до 21 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Так, подозреваемый в дальнейшем обязан: прибывать к следователю, в производстве которого будет находиться уголовное производство, прокурора и суда по каждому требованию; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения с указанными в постановлении лицами, кроме своих защитников, следователей, сыщиков, прокуроров, следственного судьи, суда.

Напомним, 25 июня задержали главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего главу Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.

3 июля за экс-главу Кировоградской ОГА Балоня внесли залог. Также был внесен залог за его подчиненного Сергея Шевченко. В тот же день оба подозреваемых вышли из СИЗО, получив личные обязательства.

Суд продлил сроки расследования по делу экс-главы Кировоградской ОГА Балоня до 26 ноября 2020 года.

ВАКС отказал в изменении меры пресечения экс-главе Кировоградской ОГА Балоню.

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