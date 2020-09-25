Мера одного з міст Волинської області затримали на хабарі

Він та його спільники вимагали $4 тисячі від юридичної фірми забудовника

Він та його спільники вимагали $4 тисячі від юридичної фірми забудовника

Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили злочинну "схему" вимагання коштів за не створення штучних перешкод при погодженні детального плану планування території для будівництва багатоквартирного житлового будинку та надання дозволу для розробки проєкту землеустрою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Міський голова, депутат міської ради та працівник одного з відділів були викриті правоохоронцями вчора, 24 вересня. Кожен з них був затриманий протягом дня у різних локаціях міста одразу після одержання своєї частини коштів", - йдеться у повідомленні.

Трьох фігурантів справи затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам справи у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що колишнього прокурора Генеральної прокуратури, який за 10 тисяч доларів хотів працевлаштуватися до Національного антикорупційного бюро України, засуджено до 2 років позбавлення волі.