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25 вересня 2020, 12:48 6

Київський окружний адмінсуд відкрив провадження у справі щодо з’їзду партії "Слуга народу"

25 вересня 2020, 12:48 6
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Позивач вимагає визнати протиправними дії "Слуги народу" щодо скликання і проведення поетапного з’їзду партії влітку 2019 року
Позивач вимагає визнати протиправними дії "Слуги народу" щодо скликання і проведення поетапного з’їзду партії влітку 2019 року
Фото з відкритих джерел
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Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Громадської організації «Ошукані Українці» до Політичної партії «Слуга народу». Серед вимог позову - визнати протиправними дії партії «Слуга народу» щодо скликання і проведення поетапного З’їзду партії, що відбувся 9-10 червня 2019 року і 7 липня 2019 року, та скасувати рішення З’їзду.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, пише RegioNews.

Позивач зазначив, що звернувся до ОАСК лише зараз, так як раніше оскаржував процедуру скликання поетапного З’їзду та його рішення в Шевченківському районному суді міста Києва. Суд відмовив у відкритті провадження у справі та вказав, що спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Постановою Київського апеляційного суду від 30 червня 2020 року рішення першої інстанції було залишено без змін. Відтак, Громадська організація звернулась до Окружного адміністративного суду міста Києва.

ОАСК ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Нагадаємо, "Голос" готує звернення до НАЗК щодо проведення конференції "Слуг народу" у дворі КНУ.

суд позов Слуга народа партія З'їзд оаск
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