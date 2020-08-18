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18 серпня 2020, 17:24

Суд продовжив терміни розслідування у справі ексголови Кіровоградської ОДА Балоня

18 серпня 2020, 17:24
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Розслідування триватиме до 26 листопада
Розслідування триватиме до 26 листопада
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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжили терміни розслідування у справі колишнього голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня до 26 листопада 2020 року.

Про це повідомили в прес-службі ВАКС, пише RegioNews.

Суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ і продовжив термін розслідування по справі Балоня та його підлеглого до 5 місяців. Також суд змінив умови запобіжного заходу для ексголови Кіровоградської ОДА.

Зокрема, обов'язок "не залишати місто Кропивницький без дозволу слідчого, прокурора або суду" змінено на "не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду", - зазначили в ВАКС.

Нагадаємо, 25 червня, затримали голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

27 червня суд взяв під варту колишнього голову Кіровоградської ОДА Балоня та його спільника на 60 днів з правом внесення застави.

3 липня за екс-глави Кіровоградської ОДА Балоня внесли заставу. було внесено заставу за його підлеглого. У той же день обидва підозрюваних вийшли із СІЗО, отримавши особисті зобов'язання.

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