Мер Харкова Кернес розповів, від якої партії піде на місцеві вибори
Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що не має відношення до "партії мерів" та на місцевих виборах у жовтні він буде брати участь від партії "Довіряй справам".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Радіо НВ".
Я ні в якій партії мерів не перебуваю, я навіть не знаю, про що ви говорите. І навіть якщо б вона була, я б сім раз відміряв і один раз відрізав. Тому що у мене є своя партія, яка робить для мого улюбленого міста все, що потрібно. І я з цією партією можу йти на вибори", - заявив Кернес.
За словами міського голови, ідея об'єднання мерів вперше була випробувана ще на виборах у Верховну Раду. Однак тоді, вважає Кернес, люди "не розібралися" і віддали більшість голосів "Слузі народу".
Відомо, що зараз мер входить до складу фракції "Опозиційний блок "Довіряй справам", яка об'єднує 57 депутатів. У минулому році він разом з Геннадієм Трухановим очолив партію "Довіряй справам".
Раніше повідомлялося, що Геннадій Кернес анонсував участь у виборах мера Харкова.
Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що запуск "партії мерів" взяв на себе міський голова Дніпра Філатов. Відомо також, що до нього приєднаються мери Миколаєва Олександр Сєнкевич та Житомира - Сергій Сухомлин.