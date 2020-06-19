Мер Харкова Кернес розповів, від якої партії піде на місцеві вибори

Він спростував чутки про те, що піде на місцеві вибори з так званою "партією мерів"

Він спростував чутки про те, що піде на місцеві вибори з так званою "партією мерів"

Фото: з відкритих джерел

Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що не має відношення до "партії мерів" та на місцевих виборах у жовтні він буде брати участь від партії "Довіряй справам".

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