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19 червня 2020, 14:59 7

Мер Харкова Кернес розповів, від якої партії піде на місцеві вибори

19 червня 2020, 14:59 7
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Він спростував чутки про те, що піде на місцеві вибори з так званою "партією мерів"
Він спростував чутки про те, що піде на місцеві вибори з так званою "партією мерів"
Фото: з відкритих джерел
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Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що не має відношення до "партії мерів" та на місцевих виборах у жовтні він буде брати участь від партії "Довіряй справам".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Радіо НВ".

Я ні в якій партії мерів не перебуваю, я навіть не знаю, про що ви говорите. І навіть якщо б вона була, я б сім раз відміряв і один раз відрізав. Тому що у мене є своя партія, яка робить для мого улюбленого міста все, що потрібно. І я з цією партією можу йти на вибори", - заявив Кернес.

За словами міського голови, ідея об'єднання мерів вперше була випробувана ще на виборах у Верховну Раду. Однак тоді, вважає Кернес, люди "не розібралися" і віддали більшість голосів "Слузі народу".

Відомо, що зараз мер входить до складу фракції "Опозиційний блок "Довіряй справам", яка об'єднує 57 депутатів. У минулому році він разом з Геннадієм Трухановим очолив партію "Довіряй справам".

Раніше повідомлялося, що Геннадій Кернес анонсував участь у виборах мера Харкова.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що запуск "партії мерів" взяв на себе міський голова Дніпра Філатов. Відомо також, що до нього приєднаються мери Миколаєва Олександр Сєнкевич та Житомира - Сергій Сухомлин.

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