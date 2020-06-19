Городской голова Кропивницкого прокомментировал свое участие в партии мэров

Андрей Райкович отметил, что политическая сила не будет находиться в оппозиции к власти

Андрей Райкович отметил, что политическая сила не будет находиться в оппозиции к власти

Новосозданная партия «Пропозиция» не имеет идеологической программы, зато у нее есть программа развития, потому мэр Кропивницкого решил поддержать эту политсилу.

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