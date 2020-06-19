13:20  19 июня
Президент назначил главой Винницкой ОГА Сергея Борзова
09:29  19 июня
Ляшко: около 6 тысяч украинских медиков инфицированы COVID-19
12:07  19 июня
Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
19 июня 2020, 15:04 3

Городской голова Кропивницкого прокомментировал свое участие в партии мэров

19 июня 2020, 15:04 3
Читайте також українською мовою
Андрей Райкович отметил, что политическая сила не будет находиться в оппозиции к власти
Андрей Райкович отметил, что политическая сила не будет находиться в оппозиции к власти
Читайте також
українською мовою

Новосозданная партия «Пропозиция» не имеет идеологической программы, зато у нее есть программа развития, потому мэр Кропивницкого решил поддержать эту политсилу.

Об этом городской голова Кропивницкого Андрей Райкович заявил изданию CBN, пишет RegioNews.

Мы не имеем идеологической программы, наоборот – мы объединяемся вокруг программы развития от маленького населенного пункта до городов областного значения, городов-миллионников и к государству вообще", – сказал он.

Райкович отметил, что мэры, которые объединились в "Пропозицию" выступают против диктатуры и будут работать ради того, чтобы простые люди могли реализовывать свои планы.

Напомним, в новосозданную партию мэров "Пропозиция" вошли руководители шести украинских городов:

– мэр Днепра Борис Филатов;
– мэр Николаева Александр Сенкевич;
– мэр Черновцов Алексей Каспрук;
– мэр Житомира Сергей Сухомлин;
– мэр Кропивницкого Андрей Райкович;
– мэр Каховки (Херсонская область) Андрей Дяченко.

выборы мэр Кропивницкий Райкович Андрей партия мэров Пропозиция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Мэр Харькова Кернес рассказал, от какой партии пойдет на местные выборы
19 июня 2020, 14:59
Бывший политзаключенный из Ровно хочет участвовать в выборах в Верховную Раду по 208-му округу
19 июня 2020, 14:42
В Киеве состоялась презентация партии мэров
19 июня 2020, 14:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Геннадий Москаль
Все блоги »