Городской голова Кропивницкого прокомментировал свое участие в партии мэров
Новосозданная партия «Пропозиция» не имеет идеологической программы, зато у нее есть программа развития, потому мэр Кропивницкого решил поддержать эту политсилу.
Об этом городской голова Кропивницкого Андрей Райкович заявил изданию CBN, пишет RegioNews.
Мы не имеем идеологической программы, наоборот – мы объединяемся вокруг программы развития от маленького населенного пункта до городов областного значения, городов-миллионников и к государству вообще", – сказал он.
Райкович отметил, что мэры, которые объединились в "Пропозицию" выступают против диктатуры и будут работать ради того, чтобы простые люди могли реализовывать свои планы.
Напомним, в новосозданную партию мэров "Пропозиция" вошли руководители шести украинских городов:
– мэр Днепра Борис Филатов;
– мэр Николаева Александр Сенкевич;
– мэр Черновцов Алексей Каспрук;
– мэр Житомира Сергей Сухомлин;
– мэр Кропивницкого Андрей Райкович;
– мэр Каховки (Херсонская область) Андрей Дяченко.