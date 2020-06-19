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19 червня 2020, 14:42 3

Колишній політв`язень з Рівного хоче брати участь у виборах до Верховної Ради по 208-му округу

19 червня 2020, 14:42 3
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Микола Карпюк хоче поборотися за депутатський мандат із Олегом Ляшком та Андрієм Богданом
Фото: Микола Карпюк Facebook
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Відомий рівненський політичний та громадський діяч Микола Карпюк, що майже 5 років провів у російських тюрмах вирішив балотуватися на довиборах у Верховну Рада по 208-му виборчому окрузі на Чернігівщині.

Про це сам Микола Карпюк написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

…До мене звернулись десятки людей з питанням, а чи не хочу я спробувати свої сили на виборах в 208 окрузі. Деякі навіть пропонували допомогу. Відповід дуже коротко. Я не гречкосій, я не буду ні з ким домовлятись. Тому мені цікаво і важливо почути мешканців самого округу чи бачать вони мене своїм представником. Тож участь у виборах я не виключаю, але потрібна думка українців”, – написав у Facebook Микола Карпюк.

Пізніше він додав, що вирішив іти на вибори:

Дякую за активну позицію в незалежності від вашої точки зору щодо виборів у 208 окрузі.
Головне це не бути байдужим! За декілька днів до мене звернулись і активісти, які запропонували свою допомогу, і бізнес, який готовий дати гроші, і "гречкосії”, які попросили не лізти. Відчуваю, що мушу і буду долучатись до виборів, але мені потрібна команда. Бо один в полі не воїн!”, – попросив майбутній кандидат.

Друзі, дякую за підтримку! Дякую за активну позицію в незалежності від вашої точки зору щодо виборів у 208...

Опубліковано Миколою Карпюком Четвер, 18 червня 2020 р.

Нагадаємо, що вибори у цьому окрузі призначені на 25 жовтня цього року у зв’язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка.

Також, відомо що про свою участь у 208-му окрузі вже заявили лідер Радикальної партії Олег Ляшко, екс-глава Офісу президента Андрій Богдан, колишній нардеп від БПП Олександр Грановський.

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