В Кировоградской области выявили 4 случая заболевания COVID-19
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на відеобрифинге, информирует RegioNews.
По состоянию на 29 марта в Украине не осталось ни одной области, где не было бы зарегистрировано случаев коронавируса.
"У нас появились первые случаи в Кировоградской области, поэтому по факту не было ни одной области, в которой не было зарегистрированных случаев коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.
"28 марта в области было девять подозрений. Все они исследовались специалистами областного лабораторного центра методом ПЦР-реакции. Результаты тестирования подтвердили четыре заболевания коронавирусом. Остальные пять оказались отрицательными. Три случая заболевания зафиксированы в Кропивницком. Один случай – в Долинском районе. Состояние всех удовлетворительное", – отметил Андрей Балонь.
Сейчас специалисты областного лабораторного центра совместно с медицинскими работниками и другими членами областной комиссии ТЭБ и ЧС начали эпидемиологическое расследование.
"Устанавливаем максимальное круг контактных лиц, которые общались с больнымии. Лица, которые могли иметь физический контакт с больными, будут обследованы лабораторными методами и взяты под медицинское наблюдение сроком на 14 дней, чтобы предупредить распространение COVID-19", – сообщила главный санитарный врач области Надежда Оперчук.
Напомним, в МИНЗДРАВЕ зафиксировали 418 случаев COVID-19. За сутки 109 новых случаев заражения.
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В Виннице на COVID-19 заболели врачи и повар онкодиспансера. В городе зафиксирован уже второй "групповой" случай инфицирования коронавирусом в медучреждениях.
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