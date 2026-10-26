На Київщині ВАЗ збив пенсіонерку

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 54-річний водій ВАЗ проїжджав нерегульований пішохідний перехід. Там він збив 77-річну жінку, яка переходила дорогу. Пенсіонерку з травмами госпіталізували.

"Слідчі Білоцерківського районного управління поліції за фактом ДТП, що спричинила потерпілій ушкодження середньої тяжкості розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Харкові іномарка влетіла в будинок. Водій загинув на місці.