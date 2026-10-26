На Київщині ВАЗ збив пенсіонерку
Аварія сталась у Білій Церкві. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 54-річний водій ВАЗ проїжджав нерегульований пішохідний перехід. Там він збив 77-річну жінку, яка переходила дорогу. Пенсіонерку з травмами госпіталізували.
"Слідчі Білоцерківського районного управління поліції за фактом ДТП, що спричинила потерпілій ушкодження середньої тяжкості розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше у Харкові іномарка влетіла в будинок. Водій загинув на місці.
У Хмельницькому водійка пошкодила припарковану Mazda та втекла з місця ДТПВсі новини »
26 жовтня 2026, 16:45На Закарпатті BMW врізався у відбійник: пасажир загинув, водій втік
26 жовтня 2026, 08:13Смертельна ДТП на Житомирщині: пенсіонера збили прямо на дорозі
25 жовтня 2026, 11:30
26 жовтня 2026
Росіяни повторно вдарили під час гасіння пожежі на Сумщині
У Шосткинській громаді на Сумщині рятувальники допомогли чоловікові вибратися зі складського приміщення, пошкодженого російським ударом. Після цього його власним автомобілем доправили до медиків. Нара...
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
У Дніпрі 38-річну жінку підозрюють у збуті метадону поблизу навчального закладу
26 жовтня 2026, 21:49На Буковині викрили "рейс для ухилянтів" до Румунії
26 жовтня 2026, 21:40У Дніпрі судитимуть десятьох людей через збитки на 50 млн грн
26 жовтня 2026, 21:08На Київщині чоловіка засудили до 13 років за замах на вбивство на замовлення
26 жовтня 2026, 20:48Змінили генпрокурора – не змінили господарів
26 жовтня 2026, 20:45Прикордонники накрили вогнем цілий "автопарк" росіян
26 жовтня 2026, 20:30Російський безпілотник атакував підприємство на Полтавщині
26 жовтня 2026, 20:27ВАКС зменшив для Тимошенко заставу на майже 100%
26 жовтня 2026, 20:15Відключення світла 27 жовтня: в Укренерго попередили, до чого готуватися
26 жовтня 2026, 20:05
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Росіяни повторно вдарили під час гасіння пожежі на Сумщині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну