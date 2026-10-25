12:25  25 жовтня
РФ накрила вогнем Запоріжжя: є поранені, зруйновані житлові будинки
13:50  25 жовтня
РФ вдарила по Епіцентру у Полтаві
15:03  24 жовтня
У Києві чоловік із ножем напав на кав’ярню та забрав гроші
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2026, 11:30

Смертельна ДТП на Житомирщині: пенсіонера збили прямо на дорозі

25 жовтня 2026, 11:30
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 24 жовтня близько 00:45 на вулиці Вітрука в обласному центрі. На жаль, пішохід загинув

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

65-річний водій Ford Focus їхав у напрямку вулиці Ціолковського в Житомирі. Там він збив пішохода, який переходив проїжджу частину. На жаль, 94-річний пішохід загинув на місці від отриманих травм.

"Нині слідчі поліції встановлюють обставини події у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті поблизу заправки зіткнулися автомобілі BMW та Renault. Загинув один чоловік, троє людей у лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Житомирська область
На Рівненщині Hyundai збив велосипедистку: 45-річна жінка загинула
24 жовтня 2026, 18:18
На Черкащині під час обгону зіткнулися два авто: трьох людей госпіталізували
24 жовтня 2026, 16:50
На Харківщині внаслідок ДТП загинув 72-річний пішохід
23 жовтня 2026, 21:06
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Айфонів на кілька "лимонів": на Львівщині викрили контрабанду з Apple
25 жовтня 2026, 15:00
Смертельна ДТП на Львівщині: водій влетів в будинок
25 жовтня 2026, 14:40
РФ вдарила по Епіцентру у Полтаві
25 жовтня 2026, 13:50
Смертельна ДТП у Харкові: іномарка влетіла в будинок
25 жовтня 2026, 13:25
На Житомирщині росіяни вдарили по будинку
25 жовтня 2026, 12:45
РФ накрила вогнем Запоріжжя: є поранені, зруйновані житлові будинки
25 жовтня 2026, 12:25
Ми повинні стати корисними для наших західних партнерів
25 жовтня 2026, 11:50
На Львівщині рейсовий автобус влетів у іномарку
25 жовтня 2026, 10:40
Атака на Дніпропетровщину: загинули люди, серед постраждалих - дитина
25 жовтня 2026, 10:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Віктор Андрусів
Наталія Панченко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »