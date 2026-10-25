Смертельна ДТП на Житомирщині: пенсіонера збили прямо на дорозі

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 24 жовтня близько 00:45 на вулиці Вітрука в обласному центрі. На жаль, пішохід загинув

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

65-річний водій Ford Focus їхав у напрямку вулиці Ціолковського в Житомирі. Там він збив пішохода, який переходив проїжджу частину. На жаль, 94-річний пішохід загинув на місці від отриманих травм.

"Нині слідчі поліції встановлюють обставини події у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті поблизу заправки зіткнулися автомобілі BMW та Renault. Загинув один чоловік, троє людей у лікарні.