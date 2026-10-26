На Дніпропетровщині через російські атаки загинула людина, ще 10 поранені, серед них діти

Фото ілюстративне: ДСНС

Упродовж 26 жовтня російські війська понад 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще десятеро дістали поранень, серед них — двоє дітей

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews .

У Павлограді внаслідок атаки загинула людина, ще семеро дістали поранень. Серед постраждалих — дві 10-річні дівчинки та 37-річна жінка, які перебувають у тяжкому стані. Стан решти поранених медики оцінюють як середньої тяжкості.

У Дніпрі російські удари пошкодили інфраструктуру.

На Нікопольщині під атакою опинилися районний центр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Там пошкоджені приватні будинки, складське приміщення, інфраструктура й автомобілі. Одна людина дістала поранень.

У Криворізькому районі російські війська атакували Зеленодольську громаду. Пошкоджені житловий будинок і заклад освіти.

У Межівській громаді Синельниківського району поранень дістали 62-річний чоловік і 56-річна жінка. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що у Харкові внаслідок ударів по Новобаварському району 26 жовтня загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки й автомобілі. На одній із локацій після удару виникла сильна пожежа.