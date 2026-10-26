На Дніпропетровщині через російські атаки загинула людина, ще 10 поранені, серед них діти
Упродовж 26 жовтня російські війська понад 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще десятеро дістали поранень, серед них — двоє дітей
Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.
У Павлограді внаслідок атаки загинула людина, ще семеро дістали поранень. Серед постраждалих — дві 10-річні дівчинки та 37-річна жінка, які перебувають у тяжкому стані. Стан решти поранених медики оцінюють як середньої тяжкості.
У Дніпрі російські удари пошкодили інфраструктуру.
На Нікопольщині під атакою опинилися районний центр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Там пошкоджені приватні будинки, складське приміщення, інфраструктура й автомобілі. Одна людина дістала поранень.
У Криворізькому районі російські війська атакували Зеленодольську громаду. Пошкоджені житловий будинок і заклад освіти.
У Межівській громаді Синельниківського району поранень дістали 62-річний чоловік і 56-річна жінка. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, що у Харкові внаслідок ударів по Новобаварському району 26 жовтня загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки й автомобілі. На одній із локацій після удару виникла сильна пожежа.