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26 жовтня 2026, 08:13

На Закарпатті BMW врізався у відбійник: пасажир загинув, водій втік

26 жовтня 2026, 08:13
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Фото: Національна поліція
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На Закарпатті поліція розшукує водія автомобіля BMW, який після смертельної ДТП залишив місце аварії. Загинув 20-річний пасажир

Про це повідомила поліцію області, передає RegioNews.

Аварія сталася 25 жовтня близько 6:00 у селі Костилівка Рахівського району.

За попередніми даними правоохоронців, водій не обрав безпечної швидкості на заокругленій ділянці дороги, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався в металевий відбійник.

Унаслідок зіткнення пасажир, який сидів на передньому сидінні, загинув. Медики констатували його смерть на місці події.

Сам водій після аварії втік. Поліцейські попередньо встановили його особу та проводять пошукові заходи.

За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті поблизу заправки зіткнулися автомобілі BMW та Renault. Загинув один чоловік, троє людей у лікарні. У водія BMW взяли зразки крові для на перевірки на стан сп'яніння.

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