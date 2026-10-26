Заява ГО "Захист Держави" щодо загрози масового закриття малого і середнього бізнесу через нові вимоги до роботи під час тривоги

ГО "Захист Держави" висловлює серйозне занепокоєння новими вимогами Кабінету Міністрів до роботи бізнесу під час "жовтого" рівня загрози, які насамперед вдарили по закладах громадського харчування

ГО "Захист Держави" висловлює серйозне занепокоєння новими вимогами Кабінету Міністрів до роботи бізнесу під час "жовтого" рівня загрози, які насамперед вдарили по закладах громадського харчування

До 4 грудня підприємства мають облаштувати власне укриття або безпечний простір. Інакше під час тривоги вони не зможуть працювати. Ми підтримуємо мету уряду: життя людей під час атак має бути пріоритетом. Але в такому вигляді вимога для багатьох закладів фізично невиконувана.

За оцінками ринку, лише 15-17% столичних ресторанів розташовані в підвальних чи цокольних приміщеннях. Решта працюють у надземних приміщеннях із великими вікнами і легкими перегородками. Домовитися з найближчим укриттям часто неможливо: у центральних районах вільних підвалів немає, а метро не укладає договорів із приватними закладами. Близько п'ятої частини ресторанів Києва вже готуються до вимушеної зимової паузи.

Київ - лише найпомітніший приклад. Постанова діє по всій країні і стосується тисяч кафе, магазинів, перукарень і сервісів в обласних центрах, малих містах і громадах. Найважче буде прифронтовим і прикордонним регіонам, де тривоги лунають найчастіше і тривають годинами. Там бізнес, який роками тримається попри обстріли, ризикує зупинитися через вимогу, яку фізично неможливо виконати.

Галузь і так на межі. П'ятий рік повномасштабної війни, обстріли, блекаути, а з кінця літа потік відвідувачів у Києві, за оцінками ринку, впав на 25-30%, у деяких районах удвічі. Нова вимога може стати для багатьох закладів останньою.

Наслідки вийдуть далеко за межі ресторанів. Тисячі кухарів, офіціантів і адміністраторів, серед яких багато молоді, студентів і переселенців, можуть залишитися без роботи. Втратять фермери, виробники, постачальники, орендодавці. Бюджети недоотримають податки саме тоді, коли кожна гривня потрібна країні. А частина бізнесу піде в тінь, де про безпеку відвідувачів ніхто взагалі не думатиме.

Окреме питання - правова невизначеність. Досі незрозуміло, яке приміщення вважається безпечним, хто перевірятиме заклади і яка відповідальність загрожує. Без чітких правил з'являються простір для довільних перевірок і корупційні ризики.

ГО "Захист Держави" закликає Кабінет Міністрів:

відтермінувати дію вимог щонайменше на зимовий період і доопрацювати їх з урахуванням реальних можливостей бізнесу;

оприлюднити чіткі критерії безпечного простору, порядок контролю і відповідальність;

передбачити для закладів, які за цими критеріями не можуть облаштувати укриття, прозорий порядок роботи з обов'язковим інформуванням відвідувачів про шлях до найближчого укриття;

разом із громадами розширювати мережу громадських укриттів у містах, щоб безпека людей не залежала від того, чи є підвал у конкретного закладу;

створити робочу групу за участі галузевих асоціацій і експертів для напрацювання реалістичних правил.

Безпека людей і робота бізнесу не повинні протиставлятися одне одному. Держава має знайти рішення, яке збереже і життя людей, і робочі місця.