Заява ГО "Захист Держави" щодо загрози масового закриття малого і середнього бізнесу через нові вимоги до роботи під час тривоги
До 4 грудня підприємства мають облаштувати власне укриття або безпечний простір. Інакше під час тривоги вони не зможуть працювати. Ми підтримуємо мету уряду: життя людей під час атак має бути пріоритетом. Але в такому вигляді вимога для багатьох закладів фізично невиконувана.
За оцінками ринку, лише 15-17% столичних ресторанів розташовані в підвальних чи цокольних приміщеннях. Решта працюють у надземних приміщеннях із великими вікнами і легкими перегородками. Домовитися з найближчим укриттям часто неможливо: у центральних районах вільних підвалів немає, а метро не укладає договорів із приватними закладами. Близько п'ятої частини ресторанів Києва вже готуються до вимушеної зимової паузи.
Київ - лише найпомітніший приклад. Постанова діє по всій країні і стосується тисяч кафе, магазинів, перукарень і сервісів в обласних центрах, малих містах і громадах. Найважче буде прифронтовим і прикордонним регіонам, де тривоги лунають найчастіше і тривають годинами. Там бізнес, який роками тримається попри обстріли, ризикує зупинитися через вимогу, яку фізично неможливо виконати.
Галузь і так на межі. П'ятий рік повномасштабної війни, обстріли, блекаути, а з кінця літа потік відвідувачів у Києві, за оцінками ринку, впав на 25-30%, у деяких районах удвічі. Нова вимога може стати для багатьох закладів останньою.
Наслідки вийдуть далеко за межі ресторанів. Тисячі кухарів, офіціантів і адміністраторів, серед яких багато молоді, студентів і переселенців, можуть залишитися без роботи. Втратять фермери, виробники, постачальники, орендодавці. Бюджети недоотримають податки саме тоді, коли кожна гривня потрібна країні. А частина бізнесу піде в тінь, де про безпеку відвідувачів ніхто взагалі не думатиме.
Окреме питання - правова невизначеність. Досі незрозуміло, яке приміщення вважається безпечним, хто перевірятиме заклади і яка відповідальність загрожує. Без чітких правил з'являються простір для довільних перевірок і корупційні ризики.
ГО "Захист Держави" закликає Кабінет Міністрів:
- відтермінувати дію вимог щонайменше на зимовий період і доопрацювати їх з урахуванням реальних можливостей бізнесу;
- оприлюднити чіткі критерії безпечного простору, порядок контролю і відповідальність;
- передбачити для закладів, які за цими критеріями не можуть облаштувати укриття, прозорий порядок роботи з обов'язковим інформуванням відвідувачів про шлях до найближчого укриття;
- разом із громадами розширювати мережу громадських укриттів у містах, щоб безпека людей не залежала від того, чи є підвал у конкретного закладу;
- створити робочу групу за участі галузевих асоціацій і експертів для напрацювання реалістичних правил.
Безпека людей і робота бізнесу не повинні протиставлятися одне одному. Держава має знайти рішення, яке збереже і життя людей, і робочі місця.