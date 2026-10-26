На Волині поліцейський напідпитку збив двох пішоходів і втік із місця ДТП

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Волині 20-річному поліцейському повідомили про підозру в скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння та залишенні потерпілих у небезпеці. За даними слідства, він збив двох пішоходів у селі Сошичне Камінь-Каширського району й утік із місця аварії

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, аварія сталася ввечері 25 жовтня близько 22:00. Поліцейський одного з підрозділів ГУНП у Києві, керуючи автомобілем Audi, наїхав на двох людей, які йшли узбіччям дороги.

Після зіткнення водій не зупинився, щоб допомогти постраждалим, а залишив місце ДТП.

Унаслідок аварії 43-річний чоловік і 39-річна жінка дістали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Обох госпіталізували.

Правоохоронця затримали невдовзі після ДТП. Перевірка показала, що вміст алкоголю в його крові становив 2,07 проміле.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння, та за ч. 1 ст. 135 КК України — залишення в небезпеці.

Автомобіль зі слідами пошкоджень вилучили. Прокурори звернулися до суду з клопотанням про його арешт. Також вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, 25 жовтня близько 6:00 на Закарпатті автомобіль BMW врізався у відбійник. Пасажир загинув на місці, водій втік з місця аварії.