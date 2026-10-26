Російський безпілотник атакував підприємство на Полтавщині

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У Миргородському районі Полтавської області 26 жовтня російський безпілотник влучив у територію одного з підприємств

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, передає RegioNews .

"У Миргородському районі зафіксовано влучання БпЛА по території одного з підприємств. Інформація уточнюється", - повідомив Дяківнич.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що у Харкові внаслідок ударів по Новобаварському району 26 жовтня загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки й автомобілі. На одній із локацій після удару виникла сильна пожежа.