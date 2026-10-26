Дизель продовжує дорожчати: що відбувається з цінами на АЗС

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Ціни на пальне в Україні через низку факторів лишаються нестабільними. Дизель особливо відчутно дорожчає

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 26 жовтня середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 93,84 гривні за літр (без змін);

бензин А-95 – 90,05 гривні за літр (+0,01 гривні);

бензин А-92 – 86,44 гривні за літр (без змін);

дизпальне – 103,72 гривні за літр (+0,27 гривні);

автогаз – 53,95 гривні за літр (+1,60 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.