Шахраї полюють в Telegram: як захиститись
Аферисти у Telegram можуть вкрасти дані для виманювання грошей. Експерти пояснили, як захистити себе від шахрайства
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.
Одна з найбільш поширених схем шахрайства: аферисти просять перейти за посиланням, після чого можна втратити доступ до свого акаунту. Потім зловмисники використовують чужі акаунти для викрадення персональних даних, виманювання грошей чи інших протиправних дій.
Як захиститись:
Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.
У Полтаві жінка втратила 861 тисячу гривень через "лайки"Всі новини »
26 жовтня 2026, 10:45На Буковині чоловік вклався в "криптовалюту", але подарував гроші шахраям
23 жовтня 2026, 22:55На Буковині псевдороботодавець викрав у жінки всі збереження
23 жовтня 2026, 16:55
26 жовтня 2026
Росіяни повторно вдарили під час гасіння пожежі на Сумщині
У Шосткинській громаді на Сумщині рятувальники допомогли чоловікові вибратися зі складського приміщення, пошкодженого російським ударом. Після цього його власним автомобілем доправили до медиків. Нара...
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
Реперка alyona alyona зізналась, як почувається після зменшення шлунку
26 жовтня 2026, 23:55Помідори продовжують дорожчати: як змінились ціни
26 жовтня 2026, 23:40Атака на Київ: балістика вдарила по території університету
26 жовтня 2026, 23:20Дизель продовжує дорожчати: що відбувається з цінами на АЗС
26 жовтня 2026, 23:00Огірки стали "золотими": як подорожчав популярний овоч
26 жовтня 2026, 22:55На Дніпропетровщині через російські атаки загинула людина, ще 10 поранені, серед них діти
26 жовтня 2026, 22:47На Хмельниччині чоловік викинув собаку з вікна: тварина загинула
26 жовтня 2026, 22:40Влучання біля метро та обстріл бригади швидкої: що відомо про атаку на Київ
26 жовтня 2026, 22:17На Волині поліцейський напідпитку збив двох пішоходів і втік із місця ДТП
26 жовтня 2026, 22:12
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Росіяни повторно вдарили під час гасіння пожежі на Сумщині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну