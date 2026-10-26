Шахраї полюють в Telegram: як захиститись

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Аферисти у Telegram можуть вкрасти дані для виманювання грошей. Експерти пояснили, як захистити себе від шахрайства

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

Одна з найбільш поширених схем шахрайства: аферисти просять перейти за посиланням, після чого можна втратити доступ до свого акаунту. Потім зловмисники використовують чужі акаунти для викрадення персональних даних, виманювання грошей чи інших протиправних дій.

Як захиститись:

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.