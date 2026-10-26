В Киевской области ВАЗ сбил пенсионерку
Авария произошла в Белой Церкви. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Предварительно 54-летний водитель ВАЗ проезжал нерегулируемый пешеходный переход. Там он сбил переходящую дорогу 77-летнюю женщину. Пенсионерку с травмами госпитализировали.
"Следователи Белоцерковского районного управления полиции по факту ДТП, повлекшее потерпевшее повреждение средней тяжести, начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - говорят в полиции.
Напомним, ранее в Харькове иномарка влетела в здание. Водитель погиб на месте.
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