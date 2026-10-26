В Киевской области ВАЗ сбил пенсионерку

26 октября 2026

Россияне повторно ударили во время тушения пожара в Сумской области

В Шосткинской общине Сумской области спасатели помогли мужчине выбраться из складского помещения, поврежденного российским ударом. После этого его собственным автомобилем доставили в медики. Пока его ...