На Буковині викрили "рейс для ухилянтів" до Румунії

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На Буковині викрили чергову схему для нелегального перетину кордону. За свої "послуги" вони брали тисячі доларів

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

21-річний зловмисник залучив до схеми 25-річного знайомого, який допомагав йому реалізувати план. У месенджері вони знайшли 39-річного жителя Тернополя, який хотів виїхати за кордон. За свою "допомогу" вони попросили 4,5 тисячі доларів.

Зловмисники провели детальний інструктаж щодо маршруту та порядку незаконного перетину кордону. Їх викрили під час супроводу військовозобов'язаного до лінії розмежування державного кордону.

"Слідчі поліції за процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури повідомили організатору та його спільнику про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.