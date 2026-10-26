У Дніпрі 38-річну жінку підозрюють у збуті метадону поблизу навчального закладу

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі правоохоронці затримали 38-річну місцеву жительку за підозрою у збуті метадону. За даними поліції, жінка продавала наркотики під час особистих зустрічей у Шевченківському районі, зокрема поблизу навчального закладу та на житловому масиві Тополя-2

Про це повідомили у поліції Дніпра, передає RegioNews .

Незаконну діяльність жінки викрили оперативники спільно зі слідчими відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1. Правоохоронці задокументували два факти збуту наркотиків.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваної поліцейські виявили та вилучили наркотичні засоби. Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів за обставин, передбачених цією статтею.

Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.