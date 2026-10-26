Огірки стали "золотими": як подорожчав популярний овоч

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Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Наразі кілограм цього овочу обійдеться українцям у 55-80 гривень. Це на 32% дорожче, якщо порівнювати з минулим тижнем.

При цьому експерти зауважили, що подорожчання огірків закінчиться, коли почнеться активне постачання імпорту.

Які середні ціни на огірки у популярних мережах супермаркетів:

"Сільпо" - від 75 гривень за кілограм;

"АТБ" - тепличні овочі першого ґатунку в середньому по 69-74 гривні за кілограм;

"Novus" - в межах 79-85 гривень, залежно від сорту та пакування.

Нагадаємо, РФ останнім часом б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.