На Хмельниччині чоловік викинув собаку з вікна: тварина загинула

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Жителя Нетішина судили за жорстове поводження з твариною. Через його дії загинула собака породи той-тер’єр

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався у січні. Тоді чоловік викинув із вікна квартири на сьомому поверсі собаку породи той-тер’єр. Це була тварина його співмешканки. Тварина загинула на місці.

Чоловіка приговорили до п'яти років позбавлення волі. Проте прокурор просив скасувати рішення суду першої інстанції, ухвалити новий вирок у межах пред’явленого обвинувачення та посилити покарання до шести років позбавлення волі.

Апеляційний суд врахував показання свідків. За їхніми словами, чоловік викинув собаку з вікна та сказав "І що ви мені зробите?". Суд дійшов до висновку, що він усвідомлював, що тварина може загинути.

В результаті чоловіку покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що поліція перевіряє повідомлення про можливе жорстоке поводження з конем у селі Микуличин Івано-Франківської області. За словами заявниці, чоловік змушував кульгаву тварину тягнути деревину поблизу залізничної станції.