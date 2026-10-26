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Віталій Портніков Журналіст, телеведучий info@regionews.ua
26 жовтня 2026, 15:59

Уроки Угорського повстання: чому Росія боїться європейського вибору України

26 жовтня 2026, 15:59
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У 70-у річницю Угорського повстання слід усвідомити, що і наша війна – це повноцінна війна з Радянським Союзом, найбільшим шматком якого залишилася Російська Федерація
У 70-у річницю Угорського повстання слід усвідомити, що і наша війна – це повноцінна війна з Радянським Союзом, найбільшим шматком якого залишилася Російська Федерація
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Мені можуть сказати, що і Україна є таким самим шматком. Але ж і Угорщина була частиною соціалістичного табору. Рішення про вторгнення стало неуникненним саме тоді, коли вона почала демонтувати комуністичні інституції і наголошувати на можливості приєднання до НАТО.

Україна довгий час з інституційної точки зору була просто перейменованою радянською республікою і Кремль це влаштовувало. Вже можливість підписання угоди про асоціацію створювала небезпеку відмови від частини пострадянських інститутів. Перемога Майдану 2013-2014 років переконала Путіна, що політичним шляхом зупинити цей дрейф вже не вийде.

Що ми маємо на сьогоднішній день? Державні інституції, які змушені ухвалювати європейські закони в той час як Росія ліквідує навіть те пострадянське, що трішечки віддалило її від радянського. СБУ та інші спецслужби, які змушені працювати із західними розвідками і бути їхньою частиною, в той час як в Росії ФСБ – це клон КГБ. Церкву під омофором Константинопольського патріарха в той час як російська церква – інституція схвалена у кабінеті Сталіна, організація, в якій у радянський час 100 відсотків священників були пов’язані із КГБ.

І навіть якщо прибрати національний конфлікт, про який я весь час кажу, ми маємо зрозуміти що Росія просто не може допустити щоб все це існувало на її кордонах. Зрештою, з угорцями у росіян національного конфлікту не було. Було просто бажання не допустити преценденту у власній зоні впливу.

Тому коли Путін говорить про денацифікацію, російську мову та церкву Гундяєва, він не жартує. Відновлення радянських інституцій в колонії – також шлях до її остаточного загарбання. Просто після окупації Угорщини її громадянам дозволили залишатися угорцями під владою уряду колаборантів. Українцям у Кремлі, як Ви неодноразово чули від Путіна, відмовляють навіть у цьому.

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Україна РФ війна Путін СРСР
 
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