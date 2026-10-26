Прикордонники накрили вогнем цілий "автопарк" росіян

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу військових бригади "Форпост". Захисники вдало "відпрацювали" дронами. В результаті цілий автопарк окупантів разом із їхніми екіпажами передчасно завершив свою "мандрівку".

"Окупаційне командування явно не розраховувало на настільки масований і болючий привіт за десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення. Що ж, ласкаво просимо до нашої реальності — тут логістика ворога палає яскраво та суворо за розкладом", - розповіли військові.

Нагадаємо, раніше підрозділи Сил оборони уразили пункти управління, склади забезпечення та місця скупчення ворога на окупованих територіях.