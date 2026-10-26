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26 жовтня 2026, 18:56

Росіяни повторно вдарили під час гасіння пожежі на Сумщині

26 жовтня 2026, 18:56
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У Шосткинській громаді на Сумщині рятувальники допомогли чоловікові вибратися зі складського приміщення, пошкодженого російським ударом. Після цього його власним автомобілем доправили до медиків. Наразі його життю нічого не загрожує
У Шосткинській громаді на Сумщині рятувальники допомогли чоловікові вибратися зі складського приміщення, пошкодженого російським ударом. Після цього його власним автомобілем доправили до медиків. Наразі його життю нічого не загрожує
Фото: ДСНС
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Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Унаслідок російської атаки пошкоджено склади із зерном, де спалахнула масштабна пожежа.

Менш ніж за пів години після початку її гасіння російські війська завдали повторного удару.

За даними ДСНС, ніхто з рятувальників не постраждав. Усі осередки займання ліквідували.

Нагадаємо, вдень 26 жовтня росіяни атакували беспілотником Павлоград на Дніпропетровщині. Загинула одна людина, ще семеро постраждали.

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