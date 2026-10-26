Росіяни повторно вдарили під час гасіння пожежі на Сумщині

У Шосткинській громаді на Сумщині рятувальники допомогли чоловікові вибратися зі складського приміщення, пошкодженого російським ударом. Після цього його власним автомобілем доправили до медиків. Наразі його життю нічого не загрожує

У Шосткинській громаді на Сумщині рятувальники допомогли чоловікові вибратися зі складського приміщення, пошкодженого російським ударом. Після цього його власним автомобілем доправили до медиків. Наразі його життю нічого не загрожує

Фото: ДСНС

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews . Унаслідок російської атаки пошкоджено склади із зерном, де спалахнула масштабна пожежа. Менш ніж за пів години після початку її гасіння російські війська завдали повторного удару. За даними ДСНС, ніхто з рятувальників не постраждав. Усі осередки займання ліквідували. Нагадаємо, вдень 26 жовтня росіяни атакували беспілотником Павлоград на Дніпропетровщині. Загинула одна людина, ще семеро постраждали.

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