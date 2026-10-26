У Хмельницькому водійка пошкодила припарковану Mazda та втекла з місця ДТП

Фото: поліція Хмельницької області

На парковці торговельного центру на вулиці Степана Бандери у Хмельницькому водійка автомобіля Skoda Octavia пошкодила припарковану Mazda CX-5 і поїхала з місця пригоди. Патрульні розшукали кермувальницю та повернули її на місце ДТП

Про це повідомили в патрульній поліції, передає RegioNews .

До правоохоронців звернулася власниця Mazda CX-5. Жінка виявила подряпини на лівій задній частині свого автомобіля, який був припаркований біля торговельного центру.

Патрульні переглянули записи з камер відеоспостереження. З’ясувалося, що водійка Skoda Octavia під час паркування не дотрималася безпечного бокового інтервалу та наїхала на Mazda, після чого залишила місце аварії.

Поліцейські встановили місцеперебування водійки та повернули її на місце події. На неї склали адміністративні матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: за залишення місця ДТП (ст. 122-4) та за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів (ст. 124).

Нагадаємо, на Львівщині рейсовий автобус влетів у іномарку. 37-річний водій рейсового автобуса "Еталон" зіткнувся з Volkswagen Touareg, за кермом якого був 48-річний чоловік. Внаслідок ДТП постраждали обидва водії.