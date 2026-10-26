09:20  26 жовтня
На Львівщині внаслідок ДТП постраждали семеро людей, серед них – діти
10:45  26 жовтня
У Полтаві жінка втратила 861 тисячу гривень через "лайки"
12:49  26 жовтня
На Тернопільщині ДТП з автобусом: є загибла та 9 травмованих
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2026, 16:45

У Хмельницькому водійка пошкодила припарковану Mazda та втекла з місця ДТП

26 жовтня 2026, 16:45
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Хмельницької області
Читайте также
на русском языке

На парковці торговельного центру на вулиці Степана Бандери у Хмельницькому водійка автомобіля Skoda Octavia пошкодила припарковану Mazda CX-5 і поїхала з місця пригоди. Патрульні розшукали кермувальницю та повернули її на місце ДТП

Про це повідомили в патрульній поліції, передає RegioNews.

До правоохоронців звернулася власниця Mazda CX-5. Жінка виявила подряпини на лівій задній частині свого автомобіля, який був припаркований біля торговельного центру.

Патрульні переглянули записи з камер відеоспостереження. З’ясувалося, що водійка Skoda Octavia під час паркування не дотрималася безпечного бокового інтервалу та наїхала на Mazda, після чого залишила місце аварії.

Поліцейські встановили місцеперебування водійки та повернули її на місце події. На неї склали адміністративні матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: за залишення місця ДТП (ст. 122-4) та за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів (ст. 124).

Нагадаємо, на Львівщині рейсовий автобус влетів у іномарку. 37-річний водій рейсового автобуса "Еталон" зіткнувся з Volkswagen Touareg, за кермом якого був 48-річний чоловік. Внаслідок ДТП постраждали обидва водії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Хмельницька область Хмельницький ТРЦ
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Екссуддю Харкова засудили до 8 років за хабар у $4 тисячі
26 жовтня 2026, 16:59
Шахрайські кол-центри ошукали громадян трьох країн на понад 3,7 млн грн
26 жовтня 2026, 16:25
Удар по Павлограду: зросла кількість постраждалих, є тяжкопоранені
26 жовтня 2026, 16:17
Уроки Угорського повстання: чому Росія боїться європейського вибору України
26 жовтня 2026, 15:59
На Рівненщині під час обгону Renault зіткнувся зі скутером
26 жовтня 2026, 15:59
У Павлограді внаслідок атаки дрона загинула людина, 3 постраждали
26 жовтня 2026, 15:50
На Київщині дві іномарки влетіли одна в одну
26 жовтня 2026, 15:35
У Києві посадовця ШЕУ підозрюють у переплаті 1,3 млн грн за плитку
26 жовтня 2026, 15:30
На Волині автомобіль зіткнувся з гужовою підводою: п’ятеро постраждалих
26 жовтня 2026, 15:14
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Віталій Портніков
"Захист Держави"
Юрій Касьянов
Всі блоги »