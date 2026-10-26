Війна на виснаження замість війни на знищення: кому вигідно, щоб вона тривала

Потрібно знищувати виробництво ворожих дронів і ракет, пускові майданчики дронів, літаки на аеродромах

Потрібно знищувати виробництво ворожих дронів і ракет, пускові майданчики дронів, літаки на аеродромах

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

"Епіцентр" заявив про "тотальне знищення мережі" через повітряні атаки на ключові магазини "Епіцентру" у Харкові, Запоріжжі, Вінниці та Полтаві.

І це не тільки біда для власників бізнесу – в мінусі опинилися покупці, робітники мережі, інші компанії – виробничі, будівельні, в тому числі і оборонні, які купували матеріали і комплектуючі в "Епіцентрах".

Далі буде ще гірше – ворог буде намагатися знищити останні магазини і склади мережі, "Епіцентр" буде змушений скорочувати персонал, зменшувати обсяг і асортимент імпорту.

Де тоді Ірина Терех буде брати дверні петлі для своїх фламінго?..

Війну на виснаження ми не виграємо – кажу про це третій рік. Щоб задати такої самої шкоди ворогу, нам потрібно наносити в 4 рази більше влучних ударів по його тилах, а не просто запускати в повітря в 4 рази більше ударних дронів.

Нам потрібно не тільки запалювати ворожі НПЗ, бо вони на відміну від Епіцентрів відновлюють їх за 2-4 тижні; не тільки наносити вражаючі удари по складах великих торговельних мереж – бо росія велика країна, для них це не критично, на відміну від нас; не тільки знищувати дата-центри, тому що крім невеликих незручностей, це ніяк не впливає на виробництво зброї…

Потрібно знищувати виробництво ворожих дронів і ракет, пускові майданчики дронів, літаки на аеродромах, а головне – наносити удари по москві, а не лише запускати в бік москви тисячі дронів на мільярди доларів, які не можуть подолати ППО москви – суто задля прибутку придворного виробника…

До речі, було б справедливо, якби великі привілейовані виробники, які, на відміну від інших бізнесів, наживаються на війні на виснаження, поділилися своїми надприбутками з тими, хто втрачає все.

Норма прибутку 25% на виробництво дронів чудово працює для малих і середніх виробників, які за рахунок цих коштів можуть масштабувати виробництво; для привілейованих монстрів, які отримують "тверді" замовлення на рокі вперед – це величезні гроші, вони ідуть не на розвиток, не нові технічні рішення задля перемоги, бо маючі тверді замовлення на роки, виробники зацікавлені гнати "вал" дронів, якій за кілька місяців перетворюється на мотлох, тому що безнадійно застаріває…

Вони не знають, що таке справжня конкуренція, вони не хочуть відмовлятися від великих гарантованих прибутків, тому ця війна на виснаження ніколи не перейде у війну на знищення ворога. Бо якщо ворога знищити, де вони харчуватися будуть?..