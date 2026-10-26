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26 жовтня 2026, 17:58

Колаборанта з Запоріжжя засудили до 12 років ув’язнення

26 жовтня 2026, 17:58
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Фото: СБУ
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Колишнього працівника окупаційної поліції, який брав участь у переслідуванні та викраденні українців на тимчасово окупованій частині Запорізької області, засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомили у Службі безпеки України, передає RegioNews.

За даними слідства, засуджений — житель Василівського району Запорізької області. У червні 2022 року він добровільно вступив до створеного російськими окупантами місцевого підрозділу так званого "МВС РФ". Там його призначили "дільничним відділу у справах неповнолітніх".

Як встановили правоохоронці, під час служби чоловік брав участь у викраденнях і переслідуванні місцевих жителів. Ці дії проводили під виглядом "обшуків" та інших слідчих заходів у межах сфабрикованих кримінальних справ. За даними СБУ, передусім окупанти переслідували українців, які чинили спротив окупаційній адміністрації.

Крім того, засуджений охороняв окупаційні "виборчкоми" під час проведення російського псевдореферендуму щодо приєднання Запорізької області до РФ.

Згодом чоловік прибув на підконтрольну Україні територію. У лютому 2024 року співробітники СБУ затримали його у Львові, куди він, за даними слідства, приїхав до родичів, щоб підготуватися до втечі в одну з європейських країн.

Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йому призначили 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.

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