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25 жовтня 2026, 13:25

Смертельна ДТП у Харкові: іномарка влетіла в будинок

25 жовтня 2026, 13:25
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Фото:Нацполіція
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Аварія сталась 24 жовтня на проспекті Аерокосмічному в Харкові. На жаль, загинула людина

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

36-річний водій Toyota виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з мотоциклом Honda, яким керував 44-річний чоловік.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці. Його пасажирку госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці затримали водія іномарки.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті поблизу заправки зіткнулися автомобіліBMW та Renault. Загинув один чоловік, троє людей у лікарні.

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