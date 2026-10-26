Влучання біля метро та обстріл бригади швидкої: що відомо про атаку на Київ

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Росіяни ввечері 26 жовтня вдарили по Києву балістикою. У Деснянському районі зафіксували влучання поблизу однієї зі станцій метро

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews .

На місці удару загорівся автомобіль.

Також під обстріл потрапила бригада медиків швидкої допомоги, яка прямувала на виклик. Попередньо, є постраждалі.

За його словами, екстрені служби прямують на місце події. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Нагадаємо, що у Харкові внаслідок ударів по Новобаварському району 26 жовтня загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки й автомобілі. На одній із локацій після удару виникла сильна пожежа.