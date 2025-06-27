На Київщині пікап збив 14-річного скутериста

фото: Нацполіція

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, пікап Fiat Titano під час обгону наїхав на скутер Honda Dio, яким керував 14-річний підліток. Попередньо, в момент ДТП хлопець почав повертати ліворуч.

"Внаслідок зіткнення неповнолітній отримав тілесні ушкодження і був доставлений до медичного закладу для надання необхідної допомоги", — йдеться в повідомленні.

Автівкою керував 37-річний водій. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.