На Київщині вантажівка збила жінку на смерть
На Київщині сталась ДТП на трасі. Жінка штовхала своє авто, коли на неї наїхала вантажівка
Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.
Аварія сталась 25 червня на автодорозі М-03 Київ-Харків. Там 42-річний водій вантажівки наїхав на жінку, яка рухалася в попутному напрямку, штовхаючи свій автомобіль.
Внаслідок аварії потерпіла загинула на місці. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше в Черкасах водій Mazda CX-7 наїхав на 24-річну студентку. На жаль, дівчина померла в лікарні. Водію повідомили про підозру.
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