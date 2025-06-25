Фото: Нацполіція

На Київщині сталась ДТП на трасі. Жінка штовхала своє авто, коли на неї наїхала вантажівка

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Аварія сталась 25 червня на автодорозі М-03 Київ-Харків. Там 42-річний водій вантажівки наїхав на жінку, яка рухалася в попутному напрямку, штовхаючи свій автомобіль.

Внаслідок аварії потерпіла загинула на місці. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше в Черкасах водій Mazda CX-7 наїхав на 24-річну студентку. На жаль, дівчина померла в лікарні. Водію повідомили про підозру.