У центрі Києва сталася ДТП з елітною іномаркою
Сьогодні, 26 червня, у столиці, поблизу будівлі Центральної виборчої комісії, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю елітного автомобіля
Про це повідомляє кореспондент RegioNews.
За попередніми даними, авто класу люкс зіткнулося з іншим транспортним засобом. Обставини події наразі з'ясовують правоохоронці.
На місці аварії перебуває автомобіль швидкої допомоги. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.
На місці працює поліція. Рух транспорту в районі ДТП тимчасово ускладнено.
Нагадаємо, днями в Тернополі фургон виїхав на тротуар і збив 5-річну дитину.
Раніше повідомлялося, що на Львівщині 15-річна мотоциклістка без прав влаштувала ДТП і ледь не вбила себе та однолітка.
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