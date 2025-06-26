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26 червня 2025, 14:53

У центрі Києва сталася ДТП з елітною іномаркою

26 червня 2025, 14:53
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скриншот із відео
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Сьогодні, 26 червня, у столиці, поблизу будівлі Центральної виборчої комісії, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю елітного автомобіля

Про це повідомляє кореспондент RegioNews.

За попередніми даними, авто класу люкс зіткнулося з іншим транспортним засобом. Обставини події наразі з'ясовують правоохоронці.

На місці аварії перебуває автомобіль швидкої допомоги. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

На місці працює поліція. Рух транспорту в районі ДТП тимчасово ускладнено.

Нагадаємо, днями в Тернополі фургон виїхав на тротуар і збив 5-річну дитину.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині 15-річна мотоциклістка без прав влаштувала ДТП і ледь не вбила себе та однолітка.

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