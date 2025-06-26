На Київщині пасажирський автобус збив пішохода

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Аварія з автобусом і пішоходом трапилася вчора, 25 червня, в місті Боярка Фастівського району. Місцевий житель дістав травми

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, на одній із вулиць Боярки пасажирський автобус ЗАЗ наїхав на пішохода. Попередньо, пенсіонер переходив дорогу в невстановленому місці.

"Внаслідок події 71-річного потерпілого госпіталізували", — йдеться в повідомленні.

За кермом автобуса перебував 49-річний водій. Наразі тривають слідчі дії.